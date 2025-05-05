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Çin'de turist tekneleri alabora oldu: 9 ölü, 70 yaralı

Çin'de turist tekneleri alabora oldu: 9 ölü, 70 yaralı Guizhou eyaletinde dört turist teknesi alabora oldu. Yaşanan olayda ise 9 turistin hayatını kaybettiği 70 kişinin de yaralandığı tespit edildi.