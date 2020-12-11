Çin'de uçuş görevlilerine, tuvaleti kullanmak yerine bez önerildi

Salgın sonrası hava yolu şirketleri, yolcuları yeniden ağırlayabilmek için bir dizi değişiklik yapıyor. Çin'de alınan kararlardan biri ise dikkat çekiyor.

Koronavirüs salgını devam ederken, dünyanın dört bir yanında ulaşım sektörü yetkilileri, yolcuları ve mürettebatı uçaklarda güvende tutmanın yollarını arıyor.

Çin Sivil Havacılık İdaresi (CAAC), denetlediği ülkenin hava yolu endüstrisi için yeni yönergeler yayınladı.

"Havayolları için Salgın Önleme ve Kontrol için Teknik Kılavuz, Altıncı Baskı" başlıklı dokümanın, uçaklarda ve havalimanlarında gerçekleştirilecek "en iyi hijyen uygulamaları" hakkında tavsiyeler içerdiği kaydedildi.

TEK KULLANIMLIK BEZ TAVSİYESİ

CNN International'ın haberine göre, bu tavsiyelerden biri, uçuş görevlilerinin tek kullanımlık bez kullanmasını öngörüyor. Böylece salgın döneminde uçak tuvaletlerinin kullanımının önüne geçilerek, virüsün bulaşmasının önlenmesi hedefleniyor.

"ENFEKSİYONDAN KAÇINMAK İÇİN..."

Söz konusu öneriyle ilgili, "Enfeksiyon riskinden kaçınmak için kabin ekibi üyelerinin tek kullanımlık bez giymesi ve özel durumlar dışında tuvalet kullanmaktan kaçınması tavsiye edilmektedir." denildi.

Bu durum her ne kadar sıra dışı görünse de tuvaletlerin bir uçaktaki en mikroplu yer olabileceğine dikkat çekildi.

GÜNEY KORE'YE SEYAHAT EDEN YOLCU ÖRNEĞİ

Geçen ağustos ayında İtalya'dan Güney Kore'ye seyahat eden bir kişinin, koronavirüse yakalandığı belirtildi. Söz konusu kişinin, uçağın tuvaletini kullandığı sırada maske kullanmadığı ve virüsü buradan kaptığı aktarıldı.

Kabin ekibine tavsiyeler arasında ayrıca tıbbi maske, çift katmanlı tek kullanımlık tıbbi eldiven, gözlük, şapka, koruyucu giysiler ve ayakkabı örtüleri yer alıyor.