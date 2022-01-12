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    Çin'de 'Uluslararası Buz ve Kar Heykel Festivali' yapıldı

    Çin'de 'Uluslararası Buz ve Kar Heykel Festivali' yapıldı

    Çin'de düzenlenen kış festivali, drone görselleriyle tüm dikkatleri üzerine topladı.
    • AA
    • 12.01.2022 - 14:44
    • Güncelleme : 12.01.2022 - 15:41
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    Çin'in kuzeyindeki Heilongjiang eyaletinde bulunan ve Songhua Nehri kıyısında yer alan Harbin kentinde, festival gerçekleştirildi.

    Işıklandırmalı buzlu heykellerin yer aldığı "Harbin Uluslararası Buz ve Kar Heykel Festivali" renkli görüntüler ortaya çıkardı.

    BİRBİRİNDEN FARKLI HEYKELLER YAPILDI

    Buzdan heykeller çok sayıda temayla hazırlandı.

    Festivalde heykellerin yanı sıra Pekin Kış Olimpiyatları'nın unsurları da bulunuyor.

    Çin'de 'Uluslararası Buz ve Kar Heykel Festivali' yapıldı

    Çin de Uluslararası Buz ve Kar Heykel Festivali yapıldı #1

    Çin de Uluslararası Buz ve Kar Heykel Festivali yapıldı #2

    Çin de Uluslararası Buz ve Kar Heykel Festivali yapıldı #3

    Çin de Uluslararası Buz ve Kar Heykel Festivali yapıldı #4


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