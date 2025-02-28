Çin'de uyuşturucu kaçakçılığından 7 kişi gözaltına alındı

ABD Başkanı Donald Trump, uyuşturucu kaçakçılığındaki artış nedeniyle Meksika, Kanada ve Çin'e yönelik gümrük vergilerinin 4 Mart'ta yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Meksika, Trump'ın açıklamasının ardından aralarında uyuşturucu baronlarının da bulunduğu 29 kişiyi ABD'ye iade ederken, Çin de uyuşturucu operasyonu düzenledi.

28 TON UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 7 büyük uyuşturucu kaçakçısının gözaltına alındığı, 28,1 ton uyuşturucuya el konulduğu belirtildi.

Bakanlık ayrıca iç kontrol listesine uyuşturucu imalatında kullanılan 7 yeni kimyasal madde, ihracat kontrol listesine ise 24 kimyasal madde eklendiğini açıkladı.

"UYUŞTURUCULAR ÇİNDE ÜRETİLİYOR"

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından dün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Uyuşturucular hala Meksika ve Kanada'dan ülkemize çok yüksek ve kabul edilemez seviyelerde girmeye devam ediyor. Bu uyuşturucuların büyük bir bölümü Çin'de üretiliyor ve Çin tarafından tedarik ediliyor.



Bu tehlikeli ve son derece bağımlılık yapan zehirlerin satılması nedeniyle geçen yıl 100 binden fazla kişi öldü.