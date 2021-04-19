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    Çin’de yaban domuzları şehre indi

    Dağlık bölgeden şehre inan yaban domuzları, dükkanlara girdi. Korku veren domuzlardan biri, kaldırımda yürüyen yaşlı bir adamı düşürdü.
    • Haber Merkezi
    • 19.04.2021 - 12:45
    • Güncelleme : 19.04.2021 - 13:11
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    Çin’de yaban domuzları şehre indi

    Çin’in Fujian eyaletinde, yaban domuzları Ningde şehrine indi.

    Bir yaban domuzu girdiği dükkanın camlarını kırıp, iş yerinin altını üstüne getirdi. Ardından koşarak kaldırıma çıktı.

    O sırada kaldırımda yürüyen yaşlı bir adam, yaban domuzu ile karşı karşıya kaldı. Koşan hayvan, yaşlı adam çarparak yere düşürdü.

    O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

    Başka bir görüntüde, farklı bir yaban domuzunun bir dükkana koşarken insanların çığlık attığı görüldü.

    Çin'de şehre inen yaban domuzu, yaşlı adamı yere düşürdü VİDEO

    Çin’de yaban domuzları şehre indi #1

    Yapılan bilgilendirmede, 4 yaban domuzunun yakındaki dağlık bölgeden sokaklara indiği açıklandı.

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