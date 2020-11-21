Çin'de yapılan ankette gençlerin romantik ilişkiye sıcak bakmadığı ortaya çıktı

Asya ülkesindeki ankete katılanların yarısından fazlası, romantik bir ilişki için para ve enerjiye ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Çin'de 621 bin kişinin katıldığı bir anket düzenlendi.

Ülkenin Twitter benzeri platformu Weibo'da gerçekleştirilen ankete katılanlara 4 seçenek verilirken, Çinli gençlere romantik bir ilişkiye sıcak bakıp bakmadıkları soruldu.

"ROMANTİK İLİŞKİ İÇİN PARA, ENERJİ VE ZAMAN LAZIM"

Yaklaşık 325 bin katılımcı, bir ilişkiye sahip olmak yerine yalnız yaşamayı tercih ettiğini söyledi.

Yüzde 52,4'e tekabül eden bu durumun nedeni, romantik bir ilişkinin zaman, para ve enerji gerektirmesi olarak gösterildi.

EŞ BULAMAYANLARIN ORANI YÜZDE 25

Global Times'ın haberine göre, ikinci sıradaki yanıtın "Partner bulamıyorum" şeklinde olduğu ve yüzde 25'e karşılık geldiği kaydedildi.

Katılımcıların yüzde 20'sinden biraz fazlası "İş ve yaşam baskıları gençleri düşük arzuların yaşandığı bir çağa sürüklüyor" tercihini seçerken, yüzde 1,9 "Farklı bir fikrim var, aşağıya bir yorum bırakacağım" dedi.

Anketle ilgili paylaşımların 600 milyondan fazla kez görüntülendiği belirtildi.