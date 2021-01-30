Koronavirüs salgınının ilk olarak ortaya çıktığı ülke olan Çin'de, doktorlar anüs testinin çok başarılı olduğunu savunuyor.

Çin’de koronavirüs ile mücadele için ilk başta yurt dışından gelenlere ve otellerde zorunlu karantina altındaki kişilere uygulanan anüs test, salgının yükselme riskinin yüksek olduğu bölgelerde de kullanılmaya başladı.

ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERE DE YAPILDI

Son olarak başkent Pekin'in güneyindeki Daxing bölgesinde, burun ve boğaz testlerine ilave olarak binden fazla öğretmen ve öğrenci anüs teste tabi tutuldu.

Testin ardından öğrenci ve öğretmenlerin yürümekte zorluk çektiği görüldü.

HALK TEPKİLİ

Çin’de uygulanan anüs testi, insan onurunu “aşağılayıcı” ve “utandırıcı” olduğu gerekçesiyle sosyal medyada yoğun eleştiri alırken doktorlar ısrarla bu testin daha güvenilir olduğunu savunuyor.

Çin'de yapılan anüs testi tepki topladı VİDEO

"TESPİT OLASILIĞINI ARTIRIYOR"

Çinli doktor Li Tongzeng, “Bu test daha yararlı. Çünkü virüs anüste, solunum yollarına oranla daha uzun süre kalabiliyor. Anüs test, özellikle mutasyona uğramış virüs taşıyan kişiyi tespit etme olasılığını artırıyor.” diyerek itirazlara karşı çıktı.