Çin’de yaşlı adamı kurtarmak için otobüsü kaldırdılar

Yoldan geçerken otobüsün altında kalan Çinli adamın yardımına koşanlar, hep birlikte otobüsü kaldırdı. O anlar kameraya yansıdı.

Çin’in Zhejiang eyaleti Hangzhou şehrinde yaşlı bir adam, yaya geçidinde ilerlerken, sola dönüş yapan otobüsü fark etmedi.

Hızlıca koşmaya çalışan ancak adımlarını yavaş yavaş atabilen yaşlı adam, otobüsün altında kaldı.

HEP BİRLİKTE OTOBÜSÜ KALDIRDILAR

Sürücü ve içerisindeki yolcular, hemen yaşlı adamın yardım için koşuşturdu. Bu sırada yoldan geçenler ve devriye gezen polis memurları da kazayı fark etti ve otobüsün yanına geldi.

Kalabalık grup, Çinli adamı kurtarmak için otobüsü birlikte kaldırdı.

Bu anlar kameraya yansıdı.

Çin'de insanlar yaşlı adamı kurtarmak için otobüsü kaldırdı İZLE





