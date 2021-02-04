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    Çin’de yaşlı adamı kurtarmak için otobüsü kaldırdılar

    Yoldan geçerken otobüsün altında kalan Çinli adamın yardımına koşanlar, hep birlikte otobüsü kaldırdı. O anlar kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 04.02.2021 - 12:25
    • Güncelleme : 04.02.2021 - 12:42
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    Çin’de yaşlı adamı kurtarmak için otobüsü kaldırdılar

    Çin’in Zhejiang eyaleti Hangzhou şehrinde yaşlı bir adam, yaya geçidinde ilerlerken, sola dönüş yapan otobüsü fark etmedi.

    Hızlıca koşmaya çalışan ancak adımlarını yavaş yavaş atabilen yaşlı adam, otobüsün altında kaldı.

    HEP BİRLİKTE OTOBÜSÜ KALDIRDILAR

    Sürücü ve içerisindeki yolcular, hemen yaşlı adamın yardım için koşuşturdu. Bu sırada yoldan geçenler ve devriye gezen polis memurları da kazayı fark etti ve otobüsün yanına geldi.

    Kalabalık grup, Çinli adamı kurtarmak için otobüsü birlikte kaldırdı.

    Bu anlar kameraya yansıdı.

    Çin'de insanlar yaşlı adamı kurtarmak için otobüsü kaldırdı İZLE



    Çin’de yaşlı adamı kurtarmak için otobüsü kaldırdılar #1

    Çin’de yaşlı adamı kurtarmak için otobüsü kaldırdılar #2

    Çin’de yaşlı adamı kurtarmak için otobüsü kaldırdılar #3

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