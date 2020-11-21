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Çin'de zincirleme trafik kazası
Bir araçta meydana gelen arızanın yol açtığı kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
- Haber Merkezi
- 21.11.2020 - 09:29
Çin'de görüş mesafesinin azalması, zincirleme kazaya yol açtı.
Pekin-Hong Kong-Macao otoyolunda bir aracın motor kısmının yanması sonucu yoğun duman ortaya çıktı.
KAZA ANI KAMERADA
Sürücüler, dumanın yol açtığı düşük görüş mesafesi nedeniyle önlerindeki araçları göremeyince zincirleme kaza kaçınılmaz oldu. Kaza anı, yoldaki güvenlik kamerasına yansıdı.
ARAÇLAR BİRBİRİNE GİRDİ
Otoyolda 10'dan fazla araç kazaya karışırken, bir sürücünün hafif şekilde yaralandığı kaydedildi.
Daha sonra polis, trafiği normal akışına döndürürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Çin'de zincirleme trafik kazası ViDEO