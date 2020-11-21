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    Çin'de zincirleme trafik kazası

    Bir araçta meydana gelen arızanın yol açtığı kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 21.11.2020 - 09:29
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    Çin'de zincirleme trafik kazası

    Çin'de görüş mesafesinin azalması, zincirleme kazaya yol açtı.

    Pekin-Hong Kong-Macao otoyolunda bir aracın motor kısmının yanması sonucu yoğun duman ortaya çıktı.

    KAZA ANI KAMERADA

    Sürücüler, dumanın yol açtığı düşük görüş mesafesi nedeniyle önlerindeki araçları göremeyince zincirleme kaza kaçınılmaz oldu. Kaza anı, yoldaki güvenlik kamerasına yansıdı.

    ARAÇLAR BİRBİRİNE GİRDİ

    Otoyolda 10'dan fazla araç kazaya karışırken, bir sürücünün hafif şekilde yaralandığı kaydedildi.

    Daha sonra polis, trafiği normal akışına döndürürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Çin'de zincirleme trafik kazası ViDEO

    Çin de zincirleme trafik kazası #1

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