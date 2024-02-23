Çin’de zincirleme trafik kazası: 100’den fazla araç birbirine girdi Çin’in Suzhou kentindeki otoyolda buzlanma nedeniyle 100’den fazla araç birbirine girdi, 9 kişi yaralandı. Bir aracın trafik polisine çarptığı anlar, başka bir aracın kamerasına yansıdı.

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İHA

Dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olan Çin'de meydana gelen trafik kazaları hayatı felç etmeye yetiyor.

Son olarak Jiangsu eyaletine bağlı Suzhou kentinde soğuk hava dalgası etkili odu.

100'den fazla araç birbirine girdi

Otoyolda görülen buzlanma nedeniyle 100’den fazla araç birbirine girdi.

Polis, 6’sı hafif olmak üzere 9 kişinin yaralandığını aktardı.

Araçlar böyle görüntülendi

Bir aracın otoyoldaki trafik polisine çarptığı anlar, başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Polisin çarpmanın etkisiyle yere düşerek savrulduğu görüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)