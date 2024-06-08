Çin'deki en ünlü şelaleye borudan su verildiği ortaya çıktı Çin'de her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Yuntai Şelalesi'ne borularla su takviyesi yapıldığını ortaya çıkartan video viral oldu.

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ensonhaber.com

Dünya çapında taklit ürün üretimiyle kötü bir üne sahip olan Çin, bu alanda çok farklı bir sakandala imza attı.

Ülkenin Henan şehrindeki Yuntai Dağın'da bulunan ve Çin'İn en yüksek şelalesi oalrak tanımlanan Yuntai Dağı şelalesi her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor.

Şelalenin kaynağına ulaşmaya çalışan bir turist ise skandalı ortaya çıkardı.

Kaynağa ulaşan turist şelalenin borudan akıtılan sularla takviye suyla akıtıldığını keşfetti.

"Sadece bir boru gördüğümü anlatan hikaye"

O anları sosyal medya hesaplarından paylaşan turist, "Yuntai Şelalesi'nin kaynağına kadar tüm zorluklara katlanıp sadece bir boru gördüğümü anlatan hikaye" ifadelerini kullandı.

"Küçük bir iyileştirme"

Yuntai turizm parkının işletmecileri, ziyaretçilerinin kurak mevsimde buraya geldiklerine değdiğini hissetmeleri için "küçük bir iyileştirme" yaptıklarını belirttiler.