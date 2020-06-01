Çin'den ABD'ye George Floyd tepkisi

Pekin, Hong Kong'daki durum nedeniyle tepki gösteren ABD'ye, Floyd'un ölümüyle başlayan yıkıcı protestoları hatırlattı.

Çin, Hong Kong'daki gösterileri destekleyen ABD'ye, hayatını kaybeden siyahi George Floyd'u işaret etti.

46 yaşındaki Floyd'un polis şiddetiyle ölümü ABD'de ırkçılık karşıtı protestoları tetiklerken, Pekin yönetimi Washington'ı hedef aldı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, düzenlediği basın toplantısında, ABD'yi ırk ayrımcılığını ortadan kaldırmaya ve azınlıkların yasal haklarını korumaya çağırdı.

"POLİS GADDARLIĞININ ŞİDDETİ"

The Guardian'ın aktardığına göre Zhao, "George Floyd'un ölümü, ABD'de ırk ayrımcılığının ve polis gaddarlığının şiddetini yansıtıyor." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Ulusal Halk Kongresi'nde (Ulusal Meclis) kabul edilen Ulusal Güvenlik Yasası ile Pekin yönetiminin bu hafta, Hong Kong'un 1984'te imzalanan Sino-İngiliz Ortak Deklarasyonu ile edindiği idari özerkliği ve özgürlüklerine zarar veren eylemlere kalkıştığı yorumunu yapmıştı.

TRUMP: HONG KONG YETERİNCE OTONOM BÖLGE DEĞİL

Trump, "Çin'in son adımları göstermiştir ki Hong Kong artık yeterince otonom bir bölge değildir. Çin, 'iki sistem, tek ülke' formülünü, 'tek ülke tek sistem' olarak değiştirdi. Bu nedenle de, yönetimime Hong Kong'a verilen politika ayrıcalıklarını kaldırılması talimatı veriyorum." diye konuşmuştu.

Donald Trump ayrıca, "ABD, Hong Kong'un otonomisine zarar veren Çin ve Hong Konglu yetkililere de yaptırım için gerekli adımları atacak." demişti.

Çinli sözcü, bu konuda ABD'yi "karşı saldırılarla" tehdit etti.

ÇİN'DEN ABD'YE: NEFES ALAMIYORUM

Geçtiğimiz pazar günü bir diğer Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, Amerikalı mevkidaşı Morgan Ortagus'un Hong Kong üzerindeki Çin baskısına yönelik tweet'ini alıntılayarak, Floyd'un ölmeden önce söylediği "Nefes alamıyorum" notunu düştü.

PELOSI'YE HONG KONG TEPKİSİ: ŞİMDİ TADINI ÇIKARIN

Global Times gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Hu Xijin ise "ABD Meclis Başkanı Nancy Pelosi, bir zamanlar Hong Kong'daki şiddetli protestoları ‘izlemek için güzel bir manzara' olarak nitelendirdi. ABD'li politikacılar artık bu manzaranın tadını kendi pencerelerinden çıkarabilirler." ifadelerini kullandı.

"HONG KONGLU GÖSTERİCİLER ABD'YE SIZDI" SÖZLERİ

Pekin, sürekli olarak ABD'yi Hong Kong'daki protestoları kışkırttığı gerekçesiyle suçluyor. Xijin, "Hong Konglu göstericilerin Amerikan eyaletlerine sızdığından şüpheliyim." diye yazdı.

"TRUMP, GİZLİ SERVİSİN ARKASINA SAKLANMASIN"

"Sayın Başkan, gizli servisin arkasına saklanmayın." diyerek Trump'a seslenen Çinli gazeteci, "Göstericilerle ciddiyetle konuşun. Onlarla pazarlık yapın, tıpkı Pekin'i Hong Kong isyancılarıyla konuşmaya çağırdığınız gibi." dedi.

Çin hükümetinin ABD'deki ayaklanmalara herhangi bir destek vermediğini belirten Xijin, "Umarım Amerikalılar Pekin’in kısıtlamasını fark eder." şeklinde konuştu.

HONG KONG'DA NE OLDU

Hong Kong'da hüküm giyen veya haklarında suç isnadı olan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdare Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu.

Bunun üzerine Hong Kong'da tasarının iptali talebiyle protestolar başlamıştı.

HONG KONG'UN STATÜSÜ

Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesiyle" uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti.

İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a, 2047'ye kadar Çin'e sadece dış politika ve savunma gibi alanlarda bağlı kalarak "tek ülke, iki sistem" politikasıyla idari bağımsızlığını ve yapısını koruma hakkı tanınmıştı.

ABD'DE PROTESTONUN ŞİDDETİ ARTTI

Reuters ve Associated Press'in ABD'nin çeşitli bölgelerinden çektiği görüntüler, ülkedeki protestoların boyutunu gözler önüne serdi.