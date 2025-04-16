Çin'den ABD'ye siber saldırı suçlaması

DHA

ABD ile ciddi bir ticaret savaşının ortasında olan Çin, siber saldırılar ile boğuşuyor.

Ülkenin ev sahipliği yaptığı Asya Kış Oyunları sırasında, hem yarışmalara ait bilgi sistemlerine hem de Heilongjiang eyaletindeki kritik altyapılara yönelik kapsamlı bir siber saldırı düzenlendi.

Düzenlediği basın toplantısında konuya değinen Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, saldırının ABD kaynaklı olduğunu açıkladı.

SALDIRIDA GÖREV ALANLARIN YAKALANMASINA YARDIM EDENLERE ÖDÜL VERİLECEK

Sözcü ayrıca Harbin Kamu Güvenliği Müdürlüğü tarafından yayımlanan 'Ödüllendirme Bildirisi' ile ilgili basında yer alan haberlerin gerçek olduğunu açıkladı.

Buna göre, siber saldırıda görev alan ABD Ulusal Güvenlik Ajansı NSA personelinin yakalanmasında yardımcı olanlar ödüllendirilecek.

"CİDDİ ZARAR OLUŞTURDU"

Çin’in bu konudaki tutumunu yinelediklerini belirten sözcü, ABD’nin gerçekleştirdiği siber saldırının, Çin’in kritik bilgiler içeren altyapı tesisleri, savunma, finans, toplum, üretim ve Çin vatandaşlarının kişisel bilgilerinin güvenliği açısından ciddi zarar oluşturduğuna dikkat çekti.