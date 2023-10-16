Çin'den Gazze'de ateşkes mesajı: Büyük güçler aktif rol oynamalı Dışişleri Bakanı Vang, tarafların tekrar müzakere masasına getirilmesi gerektiğini söyledi. Çinli Bakan, acil insani koridor konusunda da açıklama yaptı.

AA & Ensonhaber

Çin, İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde yaşananlarla ilgili açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanı Vang Yi, başkent Pekin'i ziyaret eden Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Vang, İsrail ve Gazze'de ateşkes çağrısında bulundu.

"Ateşkes sağlanmalı"

"BM Güvenlik Konseyi harekete geçmeli." diyen Vang, şunları söyledi:

Büyük güçlerin aktif rol oynaması gerekiyor. Ateşkes sağlanmalı ve iki taraf yeniden müzakere masasına getirilmeli.

"Acil insani koridor kurulmalı"

Gazze'ye uygulanan tam abluka da Çinli Bakan'ın gündemindeydi. Vang Yi, "Daha fazla insani felaketin önlenmesi için acil insani koridor kurulmalı." diye ekledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Pekin'in gerilimin düşürülmesi, barış müzakerelerine dönülmesi ve insani krizin önlenmesi için diğer taraflarla çalışmaya hazır olduğunu vurgulamıştı.

Tarafları uluslararası hukuka uymaya ve gerilimi daha fazla artıracak adımlardan kaçınmaya çağıran Vang, "Şu anda acil öncelik Gazze Şeridi’nde koridoru açmak ve insani bir krizi önlemek olmalı." demişti.

Çin: Bölge ülkeleriyle çalışmaya hazırız

Çin’in Orta Doğu Özel Temsilcisi Cai Cün'ün son birkaç günde, Mısır, İsrail, Filistin ve Suudi Arabistan dışişleri bakanlıkları yetkilileriyle görüşmeler yaptığını aktaran Vang, Çin'in ateşkesin sağlanması, şiddetin durdurulması ve Filistin sorununun çözümü için yapıcı rol oynamak üzere bölge ülkeleriyle çalışmaya hazır olduğunu belirtmişti.

Vang, Filistin sorununda çatışma döngüsünün kırılabilmesi için iki devletli çözüme dönüşün gereğine işaret ederek, "Uluslararası toplum, iki tarafın barış içinde bir arada yaşayabilmesi için elverişli şartları oluşturmalıdır." şeklinde konuşmuştu.