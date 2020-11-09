Çin'den Joe Biden'a diyalog mesajı

Asya ülkesinden yapılan açıklamada, Biden başkanlığındaki ABD ile karşılıklı iletişimin güçlendirilmesi mesajı verildi.

Joe Biden'ın ABD'nin 46. başkanı seçilmesiyle ilgili Pekin'den açıklama geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Demokrat Joe Biden'ın ABD'de başkanlık seçimini kazanmasına ilişkin iki ülkenin karşılıklı iletişim ve diyaloğu güçlendirmesi gerektiğini bildirdi.

"ULUSLARARASI TEAMÜLLERİ TAKİP EDECEĞİZ"

Bakanlık Sözcüsü Vang Vınbin, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, Biden’in başkan seçilmesi konusunda uluslararası teamülleri takip edeceklerini belirtti.

"Biden'ın seçimi kazandığını ilan etme sürecini takip ettik. Seçim sonuçlarının ABD’nin kendi kanun ve düzenine göre belirleneceğini anlıyoruz." ifadesini kullanan Sözcü Vang tebrik mesajı paylaşmadı.

"KARŞILIKLI İLETİŞİM VE DİYALOĞU..."

Vang yeni dönemde ikili ilişkiler konusunda ise "Biz daima Çin ve ABD’nin karşılıklı iletişim ve diyaloğu güçlendirmesi, karşılıklı saygı temelinde farklılıkları idare etmesi, karşılıklı çıkarlar temelinde iş birliğini genişletmesi ve ikili ilişkilerin sağlıklı ve istikrarlı gelişimini teşvik etmesi gerektiğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

PEKİN-WASHINGTON GERGİNLİĞİ

Çin-ABD ilişkileri son yıllarda Tayvan, Güney Çin Denizi, Hong Kong, koronavirüs salgını, gümrük tarifesi savaşları konularında gergin bir ortamda seyretmişti.