Çin'den Long March roketleriyle 500. fırlatış Çin, uzay programında ana taşıyıcı işlevini gören Long March (Uzun Yürüyüş) roketleriyle 500. fırlatışı gerçekleştirdi.

AA & Ensonhaber

Çin, Şiçang Uydu Merkezi'nden Long March 2D roketi ile "Yaogan-39" adlı uzaktan algılama yetenekli beşinci uydularını başarıyla fırlattı. Bu olay, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 500. taşıma görevini temsil etti. İlk yerli uydusu Donfanghong 1'in 1970 yılında Long March 1 roketiyle uzaya gönderilmesinden bu yana, 20 farklı Long March roket tipi üretildi ve bunlardan 16'sı hala aktif olarak kullanılıyor.

500 fırlatışın 297'si CALT'ın modelleriyle yapıldı

Çin Uzay Havacılık Bilimi ve Teknolojisi Şirketi'ne (CASC) bağlı Çin Fırlatma Aracı Teknolojisi Akademisi (CALT) ve Şanghay Uzay Uçuşu Teknolojisi Akademisi (SAST) tarafından tasarlanan ve üretilen Long March roketleri, bu 500 fırlatışın 297'sini CALT'ın modelleriyle gerçekleştirdi. Geri kalan 203 fırlatış ise SAST'ın modelleriyle başarıyla tamamlandı.

Çin, uzayda da yükseliyor

Çin Uzay Havacılık Bilim ve Sanayi Şirketi (CASIC) ve özel uzay ve havacılık şirketleri tarafından geliştirilen diğer roketlerle birlikte, toplamda 64 fırlatış gerçekleştirilmişti. Bu başarılar, Çin'in uzay keşif ve taşıma teknolojilerindeki sürekli ilerlemesini göstermekte.

Çin'in bu yılki 59. fırlatışı

Bugünkü fırlatış, Çin'in bu yıl içinde gerçekleştirdiği 59'uncu, Long March 2D roketiyle 13'üncü fırlatış oldu.

SAST tarafından geliştirilen Long March 2D roketi, Alçak Yer Yörüngesi'ne 4 tona kadar, Güneş Eş Zamanlı Yörünge'ye 1,3 tona kadar yük taşıyabiliyor.

İlk kez 1992'de fırlatılan 40,6 metre uzunluğunda ve 3,35 metre genişliğinde roket, bugüne dek tümü başarılı olan 85 taşıma görevinde kullanıldı.