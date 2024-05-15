Çin'den turist gruplarına vize muafiyeti geliyor

AA
Çin'de yeni atılımlar hayata geçmeye devam ediyor...
Çin Ulusal Göç İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, Çinli acentelerin organizasyonundaki turist grupları, yolcu gemilerinin yanaştığı 13 liman kentine vizesiz giriş yapabilecek.
Vizesiz ziyaret edilebilecek
Ülkenin kuzey kıyısındaki Tiencin, Dalian ve Çingdao, doğu kıyısındaki Şanghay, Lienyungang, Vıncou, Couşan ve Şiamın ile güney kıyısındaki Guangcou, Şıncın, Beyhay, Haykou ve Sanya liman şehirleri vizesiz ziyaret edilebilecek.
15 günü aşamayacak
Vize muafiyeti geminin limandan ayrılış süresiyle sınırlı olacak ve 15 günü aşamayacak.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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