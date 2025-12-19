Çin'in çılgın nüfus artırma politikaları: Prezervatife vergi koyulacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yaklaşık 30 yıl boyunca tek çocuk politikası yürüten Çin, politikayı görece yakın bir zamanda terk etti ve düşen doğum oranlarını tekrar toparlamayı hedefliyor.

Tüp bebek yöntemleri için indirim ve fazladan çocuklu aileler için nakit yardımları gibi teşvikler deneyen Çin hükümeti, halkı rahatsız eden bir karar aldı.

PREZERVATİFE VERGİ GELİYOR

1993'te Çin katma değer vergisini (KDV) tanıttığından beri vergiden hariç tutulan prezervatif ve çeşitli doğum kontrol ürünlerine, 1 Ocak'tan başlayarak yüzde 13 KDV uygulayacak.

Yeni KDV yasası, çocuk bakımı ve "izdivaç hizmetleri" için indirimler de içeriyor.

HALK TEPKİLİ

Bu ürünlerin fiyatlarında yaşanacak olan pahalılaşma, insanlardan tepki gördü.

Çinli sosyal medya platformu Weibo'da bir kullanıcı, "Modern toplumun nesi var? Çocuk sahibi olalım diye gerçekten aşırıya kaçan şeyler yapıyorlar." diye isyan etti.

DOĞUM TEŞVİKLERİ GENİŞLİYOR

Hükümet, bu sene çocuk bakımı yardımları için 90 milyar yuan (12,7 milyar dolar) bütçe ayırdı ve 3 yaşından küçük her çocuk için yılda 3 bin 600 yuan yardımda bulunuyor.

Bunun yanında sağlık sigortası programlarının genişletileceği ve tüm doğum masraflarının devlet tarafından karşılanacağı açıklandı.

AŞIRIYA KAÇAN POLİTİKA ENDİŞELERİ

2024 yılında 2023'e göre doğum artışı beklenenin altında kaldı ve yaşlanan kesimin ölüm oranları üç senedir ülke nüfusunun azalmasına yol açıyor.

The Guardian'ın haberine göre, istenen başarıya ulaşılmaması halkta otoritelerin daha fazla bebek hedefleri için daha sert ve aşırı politikalara başvurabileceği endişesi yaratıyor.

KADINLARIN ADET DÖNGÜSÜ TAKİP EDİLİYOR

Çin'in bazı bölgelerinde kadın vatandaşlar, yerel yetkililerden adet döngüleri hakkında sorular soran telefonlar aldıklarını belirtti.

Çin medyası bu ay, ülkenin güneybatısındaki Yunnan eyaletinin bir ilçesinde, kadınlardan yerel otoritelere adet gördükleri son tarihi iletmeleri istendiğini raporlanmıştı. Yerel sağlık bürosu, hamile kadınların ve potansiyel anneleri tespit etmek için bu verinin gerekli olduğu cevabını vermişti.

Bir kullanıcı, sosyal medyada haberi, "Bugün kadınlardan adet günlerini bildirmelerini istiyorlar, yarın cinsel ilişki vakitlerini bildirmemizi isteyecekler, sonraki gün yumurtlama döneminde ilişkiye girmemizi söylemek için arayacaklar... Kitlesel üreme." sözleriyle yorumladı.