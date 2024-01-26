Çin'in 'egzotik güzellik' uyarısı: Yabancı casusların eline düşmeyin Pekin yönetimi, vatandaşlarını "Güzellik mi arıyorsunuz? Av olabilirsiniz" başlıklı yazıyla uyardı. Yaşanan bir olayın hikayesi paylaşıldı.

ensonhaber.com

Çin otoriteleri, ülke vatandaşlarını yabancı istihbarat unsurlarının eline düşmemeleri için uyardı.

Devlet Güvenlik Bakanlığı, Li Si adında Çin vatandaşının yurt dışı gezisi sırasında bir gece kulübüne gittiğini ve burada yabancı casuslar tarafından şantaja uğradığını belirtti.

Uyarı, "Güzellik mi arıyorsunuz? Av olabilirsiniz" başlıklı yazıyla yapıldı.

Çıplak fotoğraflarla şantaj

Yazıya göre, devlete ait bir firmada çalıştığı iddia edilen Li, yerel bir tur rehberi tarafından yetişkinlere yönelik bir eğlence mekanına davet edildi. Olayın nerede ve ne zaman yaşandığı belirtilmedi.

Li, birkaç "iri yapılı, üniformalı yabancı" odasına girip onu çıplak fotoğraflayana kadar faaliyetlerinin takip edildiğini bilmiyordu.

Daha sonra bu fotoğrafları Li'ye şantaj yapmak ve onu kendi istihbarat örgütlerine katılmaya zorlamak için kullandılar. Bakanlık, Li'nin iş için kullandığı dizüstü bilgisayarını "korkudan" teslim ettiğini söyledi.

Bilgisayar casusların eline geçti

Açıklamada, "Böylece 10 yıla yakın bir süredir gizli bilginin biriktirildiği bilgisayar, casus örgütün eline geçti." denildi.

Pekin'den peş peşe uyarılar

BBC'nin aktardığına göre, Bakanlık, ağustos ayında kullanıma sunulduğundan bu yana resmi WeChat sayfasında sık sık güncellemeler yayınlıyor.

Ayrıca Çin'in uçuş verilerini diğer ülkelere iletmek için "havacılık meraklılarını gönüllü olarak işe alan" kuruluşlara karşı da uyarıda bulunuldu.

Analistler, bu tür uyarıların "Çin liderleri arasındaki güvensizlik duygusunu yansıttığını" söylüyor.