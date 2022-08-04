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    Çin'in fırlattığı füzeler Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesine düştü

    Japonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çin’in tatbikat kapsamında 9 balistik füze fırlattığı, bunların 5’inin ülkenin münhasır ekonomik bölgesine düştüğünü ifade edildi.
    • 04.08.2022 - 17:45
    • Güncelleme : 04.08.2022 - 17:53
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    Çin'in fırlattığı füzeler Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesine düştü

    ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesi, Pekin ve Washington yönetimi arasında gerilim yaşanmasına neden oldu.

    Çin ordusu, Pelosi'nin Tayvan'dan ayrılmasından sonra tatbikat yapmaya başladı.

    Tatbikatların 7 Ağustos'a kadar devam etmesi beklenirken Çin'in fırlattığı füzelerden bazıları, Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesine düştü.

    Japonya'dan açıklama geldi

    DHA'nın haberine göre; konuyla ilgili açıklama Japonya Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.

    Bakanlığın yaptığı açıklamada, "Çin bugün (yerel saatle) 15.00 ile 16.00 arasında 9 balistik füze fırlattı. Bunlardan 5’i Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesine düştü. Savunma Bakanlığı, bilgi toplamak ve analiz etmek, uyarı ve gözetleme yapmak için her türlü çabayı göstermeye devam edecektir." denildi.

    Çin in fırlattığı füzeler Japonya nın münhasır ekonomik bölgesine düştü #1


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