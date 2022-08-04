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- Çin'in fırlattığı füzeler Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesine düştü
Çin'in fırlattığı füzeler Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesine düştü
- 04.08.2022 - 17:45
- Güncelleme : 04.08.2022 - 17:53
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesi, Pekin ve Washington yönetimi arasında gerilim yaşanmasına neden oldu.
Çin ordusu, Pelosi'nin Tayvan'dan ayrılmasından sonra tatbikat yapmaya başladı.
Tatbikatların 7 Ağustos'a kadar devam etmesi beklenirken Çin'in fırlattığı füzelerden bazıları, Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesine düştü.
Japonya'dan açıklama geldi
DHA'nın haberine göre; konuyla ilgili açıklama Japonya Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.
Bakanlığın yaptığı açıklamada, "Çin bugün (yerel saatle) 15.00 ile 16.00 arasında 9 balistik füze fırlattı. Bunlardan 5’i Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesine düştü. Savunma Bakanlığı, bilgi toplamak ve analiz etmek, uyarı ve gözetleme yapmak için her türlü çabayı göstermeye devam edecektir." denildi.