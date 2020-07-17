Ülkede 'katlanan adam' olarak tanınan Li Hua, geçirdiği başarılı operasyon sonrası 25 yılın ardından yeniden yürümeye başladı.

Çin’de yaşayan 44 yaşındaki çiftçi Li Hua, 19 yaşındayken omurgayı ve omurga ile kalça kemiği arasındaki eklemi etkileyen ağrılı, iltihaplı bir romatizma türü olan ankilozan spondilit hastalığına yakalandı.

Li Hua, teşhisin ardından ise 25 yıldan fazla süredir dik duramıyordu.

'KATLANAN ADAM' DİYE TANINIYOR

Hua bu özelliğinden dolayı Çin'de “Katlanan adam” olarak bilinirken, Hua’ya 71 yaşındaki annesi bakıyordu.

Çin'in 'katlanan adamı' sağlığına kavuştu ViDEO

25 YIL SONRA SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Çin'de bulunan Shenzhen Üniversitesi Genel Hastanesi'ne genç adamın tedavisini üstlendi.

Hastanedeki cerrahlar Hua için geçen yılın haziran ayından aralık ayına kadar bir dizi cerrahi operasyon gerçekleştirdi. Doktorlar şimdi dik durabilen Hua’nın yeniden yürüyebileceğini söylerken, ameliyatın başarılı geçmesinin büyük bir şans olduğunu dile getirdi.