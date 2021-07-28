Çin'in nükleer kapasitesini genişletme çalışması, uydu görüntülerine yansıdı

İnşa aşamasındaki nükleer alanın 110 depoyu barındırabildiği ve füzelerin burada depolanabileceği belirtildi.

ABD'li bilim insanları, Çin'in nükleer füze depolama ve fırlatma kapasitesini genişlettiğini öne sürdü.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi üzerindeki uydu görüntülerine göre Çin, nükleer füze sahası inşa ediyor. Konuya ilişkin rapor, ABD Bilim İnsanları Federasyonu (FAS) tarafından hazırlandı.

ÇİN'DEN NÜKLEER HAMLE

ABD savunma yetkilileri, daha önce Çin'in nükleer çalışmalarıyla ilgili endişelerini dile getirmişti.

Çin'deki son inşa faaliyetlerinin, son iki ayda Asya ülkesinin batısında yapım aşamasında olduğu bildirilen ikinci yeni nükleer saha olma özelliğini taşıdığı kaydedildi.

İÇİNE 110 DEPO SIĞABİLİYOR

Alanın, füzelerin depolanması ve fırlatılması için kullanılan yeraltı tesisleri olan yaklaşık 110 depoyu barındırabildiği aktarıldı.

Geçen ay Washington Post gazetesi, Gansu eyaletindeki bir çöl bölgesindeki alanda 120 depo görüldüğünü bildirmişti.

BBC'nin aktardığına göre, FAS'ın raporunda, Yumen'in 380 kilometre kuzeybatısındaki Hami bölgesinde yer alan yeni alanın inşa sürecinin erken aşamada olduğu bilgisi paylaşıldı.

GELİŞMENİN ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Haber, ABD ve Rusya arasındaki silah kontrolü müzakereleri döneminde geldi.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ile Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov arasında gerçekleşen görüşmeler, nükleer silahların azaltılmasına ilişkin durdurulan müzakereleri yeniden canlandırma yolunda ilk adım olarak görülüyor.

ABD'NİN NÜKLEER SAVAŞ BAŞLIĞI SAYISI

Ancak Çin'in şimdiye kadar silah kontrolü müzakerelerine katılmadığına dikkat çekiliyor.

Bu arada analistler, ABD'nin yaklaşık 3 bin 800 nükleer savaş başlığına sahip olduğunu söylüyor.