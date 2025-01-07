Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’nde 6,8 büyüklüğünde deprem

İHA
Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’ndeki Shigatse kentinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çin Deprem Ağları Merkezi'nden edinilen bilgilere göre sarsıntı yerel saat ile 09.05’te 10 kilometre derinlikte kaydedildi.
EN AZ 9 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Çin basını depremin Shigatse kentine bağlı Dingri bölgesi ve çevresinde şiddetli şekilde hissedildiğini ve birçok binanın yıkıldığını duyururken, ilk belirlemelere göre en az 9 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.
Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, sarsıntının Nepal ve Hindistan'da da hissedildiği bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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