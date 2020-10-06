Çin’in ultrasonik ses silahı

Silahın bulunduğu araçtan yükselen yüksek ses; mide bulantısı, istemsiz bağırsak boşaltılması, bağırsaklarda yumru oluşumuna sebep oluyor.

Dünyada işkence ile tanınan ülkelerin başında gelen Çin, yeni bir silah üretti…

Ancak bu silah yaralamıyor, kan akıtmıyor sadece ses çıkarıyor. Ama öyle bir ses ki bu adeta Çin işkencesi…

HİNDİSTAN İÇİN YAPILDI

Hindistan ile psikolojik savaş strateji çerçevesinde Çin’in Ladakh bölgesindeki sınıra ilk defa görüntülenen ultrasonik ses silahı yerleştirildi.

MİDE BULANTISI YAPIYOR

Yüksek sesin mide bulantısı, istemsiz bağırsak boşaltılması, bağırsaklarda yumru oluşumuna sebep olduğu bildirildi.

Çin'in geliştirdiği ultrasonik ses silahı İZLE