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    Çin’in ultrasonik ses silahı

    Silahın bulunduğu araçtan yükselen yüksek ses; mide bulantısı, istemsiz bağırsak boşaltılması, bağırsaklarda yumru oluşumuna sebep oluyor.
    • Haber Merkezi
    • 06.10.2020 - 08:03
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    Çin’in ultrasonik ses silahı

    Dünyada işkence ile tanınan ülkelerin başında gelen Çin, yeni bir silah üretti…

    Ancak bu silah yaralamıyor, kan akıtmıyor sadece ses çıkarıyor. Ama öyle bir ses ki bu adeta Çin işkencesi…

    HİNDİSTAN İÇİN YAPILDI

    Hindistan ile psikolojik savaş strateji çerçevesinde Çin’in Ladakh bölgesindeki sınıra ilk defa görüntülenen ultrasonik ses silahı yerleştirildi.

    MİDE BULANTISI YAPIYOR

    Yüksek sesin mide bulantısı, istemsiz bağırsak boşaltılması, bağırsaklarda yumru oluşumuna sebep olduğu bildirildi.

    Çin'in geliştirdiği ultrasonik ses silahı İZLE

    Çin’in ultrasonik ses silahı #1

    Çin’in ultrasonik ses silahı #2

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