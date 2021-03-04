Euro
8.9668
-0.22%
Dolar
7.443
-0.03%
Altın
410.42
-0.03%
Borsa
1.537
0.41%
Bitcoin
369.980
-1.07%
EXEN Coin
16.37
-0.12%
9ºC
İstanbul
Güneşli 9 C

    Çin’in uzay aracından ilk fotoğraf

    Çin Ulusal Uzay Dairesi (CNSA), Mars’ın uzay aracı Tianwen-1 tarafından çekilen ilk fotoğraflarını yayınladı.
    • İHA
    • 04.03.2021 - 15:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çin’in uzay aracından ilk fotoğraf

    Çin Ulusal Uzay Dairesi (CNSA), Kızıl Gezegen’e keşif için gönderilen uzay aracı Tianwen-1 tarafından çekilmiş 3 yüksek çözünürlüklü fotoğraf yayınladı.

    MARS'TA KÜÇÜK KRATERLER

    Mars’a 330-350 kilometre uzaklıktan çekilen 2’si siyah beyaz diğeri renkli fotoğraflarda, Mars yüzeyinin küçük kraterleri görüldü.Çin’in uzay aracından ilk fotoğraf #1

    GEÇTİĞİMİZ YIL FIRLATILMIŞTI

    Geçtiğimiz yıl 23 Temmuz 2020’de Hainan eyaletindeki Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı’ndan fırlatılan Tianwen-1, 475 milyon kilometre kat ederek 224 gün sonra Mars yörüngesine girmişti. Uzay aracının, Mayıs veya Haziran’da Mars’a inmesi bekleniyor. Keşif aracı, kameralar ve çeşitli cihazlarla çalışmaya başlayacak ve gezegene yönelik araştırmalar gerçekleştirecek.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir