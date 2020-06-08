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    Çinli adamın rektumundan balık çıktı

    Çin’de karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 30 yaşındaki bir kişinin rektumunda balık tespit edildi. Balık, 5 saatlik operasyonla alınabildi.
    • DHA
    • 08.06.2020 - 17:36
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    Çinli adamın rektumundan balık çıktı

    Çin'de film gibi bir olay yaşandı.

    Ülkenin Guangdong eyaletinde, bir kişi karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu.

    RÖNTGENDE GÖRÜLDÜ

    Kimliği açıklanmayan 30 yaşındaki kişi, karın ağrısıyla Zhaoqing Hastanesi’ne gitti. Çekilen röntgende, adamın rektumunda (bağırsak) bir balığın olduğu görüldü.

    Çinli adamın rektumundan balık çıktı ViDEO

    YANLIŞLIKLA BALIĞIN ÜZERİNE OTURDU

    Hastanede gerçekleştirilen 5 saatlik operasyonla balık adamın vücudundan çıkarıldı. Yerel medya, söz konusu olayda adamın ‘yanlışlıkla’ balığın üzerine oturduğu bilgisine yer verdi.

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