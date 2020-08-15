Çinli bir baba, büyük bir aynanın küçük kızının üstüne tam düşeceği anda hızlı bir refleksle kızıyla aynanın arasına girdi. O anlar kameraya yansıdı.

Çin’nin Harbin kentinde iki küçük kız evde oyun oynarken, kızlardan biri duvara yaslı olan aynaya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle diğer kızın üstüne düşmekte olan büyük aynaya, baba saniyelerle müdahale etti.

Çinli baba kızını devrilen aynadan son anda kurtardı VİDEO

"SÜPER BABA"

Refleksleri hızlı baba, kızla ayna arasına tam zamanında girerek kızını büyük bir tehlikeden korudu.

Babanın bu hızlı müdahalesi sayesinde küçük kız, büyük tehlikeden yaralanmadan kurtuldu. Kameraya yansıyan o anlar, sosyal medyada 500 bin kez paylaşılırken baba 'süpermen' ilan edildi.