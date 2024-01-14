Çinli Bakan Wang Yi: Bağımsız bir Filistin devletinin kurulması için ısrarcı olunması gerekiyor Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kahire ziyareti çerçevesinde Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile düzenlediği basın toplantısında “1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve tam egemen bir Filistin devletinin kurulması konusunda ısrarcı olunması gerekiyor” dedi.

İHA

İsrail’in aylardır Gazze Şeridi'ne saldırıları devam ediyor.

Yıllardır abluka altında olan Gazze, 7 Ekim'den bu yana topyekûn abluka altına alındı.

Yoğun bombardımana tutulan bölgede gece-gündüz roketler durmuyor.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Mısır’ın başkenti Kahire’de Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile bir araya geldi.

"Bağımsız Filistin devleti için ısrarcı olunmalı"

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Gazze’de ateşkes çağrısında bulunan Wang Yi, "1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve tam egemen bir Filistin devletinin kurulması konusunda ısrarcı olunması gerekiyor" dedi.

İsrail'e çağrıda bulundular

Wang Yi ve Şukri tarafından yapılan ortak açıklamada ise, sivillere ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik her türlü şiddet eylemine derhal son verilmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada İsrail işgalini sona erdirmek ve Filistin davasına adil, kapsamlı ve kalıcı bir çözüm bulmak için uluslararası bir barış zirvesi çağrısında bulunuldu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)