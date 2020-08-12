Çinli çift, bebeği erkek olmadığı için ölüme terk etti

Çinli çift, bebeği erkek olmadığı için ölüme terk etti

Böceklerin istilasına uğramış, aşırı derecede kilo kaybetmiş bebeğin ailesine ulaşan polis, anne ve babayı gözaltına aldı. Çift, bebeği erkek olmadığı için çöpe attıklarını dile getirdi.

Çin’in Guangdong bölgesindeki Dongguan kentinde 24 yaşında Zhang adındaki baba, henüz adını dahi koymadıkları yeni doğan bebeği çöp kutusunun yanına bırakarak uzaklaştı.

Sabah saatlerinde bölgeden geçen belediye işçisi de, çöp kutusundan ağlama sesi geldiğini fark etti.

İçine baktığında çöp poşetine konulmuş, böceklerin istilasına uğramış, aşırı derecede kilo kaybı olan bebeği gören işçi, durumu polise bildirdi.

ANNE-BABA GÜVENLİK KAMERASINDAN BULUNDU

Olay yerine gelen polis, bölgede bulunan mağazaların güvenlik kameralarını inceledi. Polis ekibi, bebeği ölüme terk eden kişilerin kimliklerini tespit etti.

Wi ve Zhang adlı genç aile, polis tarafından gözaltına alındı.

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“ERKEK DOĞMADI, ÇÖPE ATTIK”

Polis tarafından gözaltına alınan Wi ve Zhang, halihazırda iki kız çocuklarının bulunduğunu ve üçüncü bebeğin kız doğması nedeniyle çöpe bıraktıklarını söyledi.

Öte yandan, baba Zhang bir çocuğa daha bakamayacağını ifade etti.

Çöpe bırakılan bebek, çocuk esirgeme tarafından koruma altına alınırken, polis aileye soruşturma başlattı. Bu tarz suçların Çin’de 5 yıla kadar hapis cezasıyla sonuçlanacağı aktarıldı.

ÇİN’DE HER YIL 100 BİN BEBEK TERK EDİLİYOR

Son yapılan araştırmalara göre, Çin’de her yıl 100 bin, günde ise 270 bebek aileleri tarafından terk ediliyor.