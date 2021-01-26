Çinli doktor aylar sonra konuştu: Açıklama yapmamız engellendi

Vuhan'da çalışan bir doktor, geçen yıl ocak ayında virüsün tehlike yarattığı yönündeki uyarılarının Çinli yetkililer tarafından engellendiğini belirtti.

Koronavirüs salgınının çıkış noktası olan Vuhan'da görevli olan Çinli bir doktor, salgın ile ilgili hazırlanan BBC belgeselinde yer aldı.

Ülkelerindeki salgın süreci ile ilgili konuşan doktor, aylar sonra dikkat çekecek açıklamalarda bulundu.

İsmi açıklanmayan doktor, öncelikle 10 Ocak 2020'de görevli olduğu hastanenin solunum yolları hastalıkları bölümünün dolduğunu söyledi.

"AÇIKLAMA YAPMAMIZ ENGELLENDİ"

Salgının kontrolden çıktığını ve panik olmaya başladıklarını belirten doktor, "Yetkililer açıklama yapılmaması yönünde uyarıda bulundu." ifadesini kullandı.

"MASKE TAKMAMIZA İZİN VERMEDİLER"

Virüsün bulaşma riskine karşılık maske takmalarına izin verilmediğini de belirten doktor, "Herkes insandan insana bulaşın olduğunu biliyordu. Niye inkar edildi? Bu durum kafamızı karıştırdı ve bizi çok öfkelendirdi." diye konuştu.

Birkaç hafta içinde yüzlerce veya binlerce şüpheli vaka görüldüğünü, ama hastane içinde bunu teyit edecek veya teşhisleri bildirecek bir sistem olmadığını da sözlerine ekleyen doktor, sadece 41 vakadan söz edildiğini belirtti.