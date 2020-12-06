Çinli doktor: Yarasaların taşıdığı başka koronavirüsler de olabilir

Vuhan Viroloji Enstitüsü uzmanı Shi Zhengli, Çin'in güney ve güneybatısında yaşayan yarasaların, insanlara bulaşabilecek başka koronavirüsler taşıdığını belirtti.

Vuhan Viroloji Enstitüsü'nden uzman Shi Zhengli, yarasaların koronavirüslerin ilk taşıyıcısı olmalarına rağmen, koronavirüsün önce bir ‘ara’ hayvana, sonra da insanlara bulaştığını ve bu ara taşıyıcının tespit edilmesi gerektiğini kaydetti.

Guardian’ın aktardığına göre, virüsün varlığının belirlendiği geçen yılın sonlarına kadar, hayvanlar ve hatta insanlar arasında ne kadar süreyle dolaştığı bilinmiyor.

"TESPİT EDİLENE KADAR BİRKAÇ AY İNSANLAR ARASINDA DOLAŞTI"

Prof. Edward Holmes, Vuhanlı meslektaşı ile koronavirüsün uzun bir süre ara taşıyıcıda bulunmuş olabileceği konusunda hemfikir olduğunu belirterek, tespit edilmeden önce insanlar arasında birkaç ay dolaşmış olma ihtimalinin bulunduğunu belirtti.

Holmes, virüsün hayvandan insana bulaşma sürecinin Vuhan'da ve hatta Hubey eyaletinde gerçekleşmemiş olabileceğini vurguladı.

"İLK BULAŞ KAYNAĞI, ÇİN DIŞINDA ARANMALI"

Zhengli ve bir grup bilim insanı, Hubey'de test ettikleri çiftlik hayvanlarında koronavirüse rastlamadı.

Uzman, virüsün bulaşmasında ara halkanın yarasa tarafından enfekte edilen bir pangolin olabileceğini, bunun da pangolinlerin Hindistan ve diğer Asya bölgelerinden ülkeye kaçak yollarla sokulması nedeniyle ilk bulaş kaynağının Çin dışında aranması gerektiği anlamına geldiğini kaydetti.

GLASGOW'DAN FARKLI GÖRÜŞ: "VİRÜS YARASALARDA MUTASYONA UĞRADI"

Ancak, Glasgow Üniversitesi'nden Prof. David Robertson, araştırmaların özellikle Çin'e odaklanması gerektiğine inanıyor. Robertson’a göre, insanlara bulaşır hale gelen koronavirüsteki mutasyonların çoğu, virüs yarasalarda bulunduğu sırada meydana geldi.

Geçen yıl, Shi Zhengli öncülüğündeki bir grup bilim insanı, Çin'in özellikle güney ve güneybatısında benzer koronavirüslerin yüksek genetik çeşitlilik ve dolayısıyla yüksek mutasyon kapasitesi gösteren ‘sıcak noktalar’ olduğunu bildirmişti.

Bilim insanları tarafından ekim ayında yayınlanan bir araştırma, bu koronavirüslerin bazılarının insan hücrelerine girme yeteneğine sahip olduğunu göstermişti.