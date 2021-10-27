Çinli kız çocuğundan 3 dünya rekoru

10 yaşındaki bir kız çocuğu, göğüs üzerinde takla attı, geriye doğru eğilip çiçek topladı. Minik kız çocuğu, yaptığı 3 deneme ile dünya rekoru kırdı.

Çin’in Sichuan eyaletindeki Chengdu şehrinde 10 yaşındaki Chen Zhouyang, göğüs üzerinde takla attı.

Bir dakikada 44 tur atan kız çocuğu, dünya rekoru kırdı.

11.98 SANİYEDE YAPTI

İkinci denemesinde ise geriye doğru eğilip ağzıyla 22 çiçek toplayan kız çocuğu, bu rekoru sadece 11.98 saniyede yaptı.

DÜNYA REKORU GELDİ

Son denemesinde yine takla atan ve tüm turları 20 metrede tamamlayan Chen Zhouyang, her kategoride yaptığı 3 denemede de dünya rekoru kırdı.

10 yaşındaki Çinli kız bir günde 3 vücut bükme rekoru kırdı VİDEO