Çinli öğrenciler yılan oyununu canlandırdı

Çin’de lise öğrencileri efsanevi “yılan” oyununu canlandırarak eğlenceli dakikalar yaşattı.

Çin Xinzhou Lisesi öğrencileri, teneffüsü eğlenceye çevirdi.

Okuldaki 3 binden fazla öğrenci bir araya gelip “yılan” oyununu canlandırdı.

DEV YILAN

Önce mobil oyundaki gibi hedefe adım adım yaklaşan öğrenciler, daha sonra her hedefi tamamlayarak dev bir yılana dönüştü.

Öğrencilerin eğlenceli oyununu, diğer öğrenciler ve öğretmenler izledi.

Öğrencilerin yılan oyunu VİDEO