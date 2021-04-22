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    Çinli öğrenciler yılan oyununu canlandırdı

    Çin’de lise öğrencileri efsanevi “yılan” oyununu canlandırarak eğlenceli dakikalar yaşattı.
    • İHA
    • 22.04.2021 - 13:55
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    Çinli öğrenciler yılan oyununu canlandırdı

    Çin Xinzhou Lisesi öğrencileri, teneffüsü eğlenceye çevirdi.

    Okuldaki 3 binden fazla öğrenci bir araya gelip “yılan” oyununu canlandırdı.

    DEV YILAN

    Önce mobil oyundaki gibi hedefe adım adım yaklaşan öğrenciler, daha sonra her hedefi tamamlayarak dev bir yılana dönüştü.

    Öğrencilerin eğlenceli oyununu, diğer öğrenciler ve öğretmenler izledi.

    Çinli öğrenciler yılan oyununu canlandırdı #1

    Öğrencilerin yılan oyunu VİDEO

    Çinli öğrenciler yılan oyununu canlandırdı #2

    Çinli öğrenciler yılan oyununu canlandırdı #3

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