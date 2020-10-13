Temizlik firmasında çalışan görevli kadın, işini iyi yaptığını kanıtlamak için temizlediği tuvaletten su içti. Firma kadına destek açıklaması yaptı.

Çin’in Şantung bölgesinde bir temizlik şirketinde görevli kadın, temizlediği tuvaletlerin ne kadar temiz olduğunu kanıtlamak için ilginç bir yol seçti.

Kadın, işini ne kadar düzgün yaptığını göstermek için tuvaletten bardağa doldurduğu suyu içti.

O sırada onu izleyen kişilerin de kadını alkışladığı görüldü.

Görüntüler, sosyal medyada tepki gördü.

Sosyal medya kullanıcıları, kadının söz konusu eylemi, üslerinin zoruyla gerçekleştirdiğini iddia etti.

Çinli temizlik görevlisi tuvalet suyu içti VİDEO

"İŞİNİ SEVDİĞİNİ GÖSTERİYOR"

Kadının bağlı olduğu temizlik şirketinden yapılan açıklamada, kadının bu eylemi 2 yıldır kendi isteğiyle yaptığı belirtildi.

Şirketin sözcüsü, “O bizim örneğimiz. Bunu yaparak işini en üst seviyede yaptığını gösteriyor” dedi.





















