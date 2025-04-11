Çinliler Donald Trump'la dalga geçen yapay zeka videolar üretmeye başladı

Haber Merkezi

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları tüm hızıyla sürüyor...

Karşılıklı misillemelerle birbirilerini zor durumda bırakan ülkeler dünyayı adeta bir küresel bir ekonomik krize sürüklüyor.

Donald Trump'ın son olarak 145'e yükselttiği gümrük vergisine Çin, ABD'den ithal edilen ürünlere uyguladığı gümrük vergisini yüzde 125'e yükselttiğini duyurdu.

Donald Trump'ın yaşanan ticaret savaşlarının gölgesinde güçlü şirketlere seslenerek "Her şeyi ABD'de üretelim" çağrısı, Çin halkı tarafından tiye alındı.

TRUMP'LA DALGA GEÇTİLER

Çinliler, Trump'ın Amerika'nın yeniden sanayileşmesi yönündeki çağrısıyla dalga geçmek için yapay zeka ile videolar üretmeye başladı.

Kısa sürede milyonlarca izleyiciye ulaşan videodaki detaylar dikkat çekti.

OBEZ VE TEMBEL ÇALIŞAN DETAYI

ABD'nin yeni ticaret ve üretim hedefleriyle dalga geçen Çinliler, yapay zeka ile bir fabrikada çalışan tembel ve obez Amerikalıların görsellerini oluşturdu.

Görüntüler Çinlilerin, ABD’nin üretim kapasitesini ve iş gücünü eleştiren bir mesajla, “Amerikalılar bizim gibi üretemez” imasında bulunduğunu gösteriyor.

Video, fabrikada çalışan şişman işçilerin elinde hamburger ve cips yerken gösterilmesi, Trump ve ABD'yi alay konusu haline getirdi.