Çinliler karantina sonrası tatile çıktı

En Son Haber

Kısıtlamaların kaldırılması beş günlük işçi bayramına denk gelirken, Çinliler tatil için yollara koyuldu.

Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle aylardır uygulanan karantina tedbirleri gevşetildi.

Kısıtlamalar; Hubey eyaleti, Pekin ve Tianjin kentlerinde esnetilmiş durumda...

Beş günlük işçi bayramı öncesine gelen karar ile birlikte milyonlarca Çinli, tatil için yeniden yollara düştü.

ÇİN'DE BAYRAM SEYAHATİ

Özellikle uçak biletlerine yoğun ilgi gösteren tatilcilere, geri dönüşlerinde 14 günlük karantina uygulanmayacağı belirtildi.

Çin Ulaştırma Bakanı'na göre, bayram tatili kapsamında 117 milyon kişinin seyahat edeceği tahmin ediliyor.

HAREKETLİLİK, YENİ VAKALARA NEDEN OLABİLİR

Hareketliliğin artmasıyla birlikte Asya ülkesinde yeni vakaların görülme ihtimali de gündeme geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Chen Bei, bu durumun ihtimal dahilinde olduğunu söyledi.

ÇİN'DE SON DURUM

Pekin yönetimi, 1 Mayıs'ta sadece bir koronavirüs vakası tespit ettiklerini açıklamıştı.

82 bin 877 vakanın görüldüğü Çin'de, 4 bin 633 kişi yaşamını yitirdi.