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- Çinliler karantina sonrası tatile çıktı
Çinliler karantina sonrası tatile çıktı
- Haber Merkezi
- 03.05.2020 - 10:34
Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle aylardır uygulanan karantina tedbirleri gevşetildi.
Kısıtlamalar; Hubey eyaleti, Pekin ve Tianjin kentlerinde esnetilmiş durumda...
Beş günlük işçi bayramı öncesine gelen karar ile birlikte milyonlarca Çinli, tatil için yeniden yollara düştü.
ÇİN'DE BAYRAM SEYAHATİ
Özellikle uçak biletlerine yoğun ilgi gösteren tatilcilere, geri dönüşlerinde 14 günlük karantina uygulanmayacağı belirtildi.
Çin Ulaştırma Bakanı'na göre, bayram tatili kapsamında 117 milyon kişinin seyahat edeceği tahmin ediliyor.
HAREKETLİLİK, YENİ VAKALARA NEDEN OLABİLİR
Hareketliliğin artmasıyla birlikte Asya ülkesinde yeni vakaların görülme ihtimali de gündeme geldi.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Chen Bei, bu durumun ihtimal dahilinde olduğunu söyledi.
ÇİN'DE SON DURUM
Pekin yönetimi, 1 Mayıs'ta sadece bir koronavirüs vakası tespit ettiklerini açıklamıştı.
82 bin 877 vakanın görüldüğü Çin'de, 4 bin 633 kişi yaşamını yitirdi.