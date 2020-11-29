Cinsel tacizden suçlu bulunan Kardinal George Pell, Vatikan'da görüntülendi

İki erkek çocuğa cinsel tacizde bulunmaktan mahkum olan Pell, Vatikan'da düzenlenen törende yer aldı.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, 13 yeni kardinal için düzenlenen ayine katıldı.

Papa, psikoposluktan kardinal rütbesine yükselen 13 kişiye kırmızı şapka taktı.

Vatikan'daki Aziz Petrus Bazilikası'nda düzenlenen törende dikkat çeken bir isim objektiflere yansıdı.

GEORGE PELL AYİNDE

Avustralya’da çocuklara yönelik cinsel istismardan 6 yıl hapis cezasına çarptırılan ve mahkumiyet kararı bozulan Kardinal George Pell, katılımcılar arasında yer aldı.

2 ERKEK ÇOCUĞU TACİZ ETTİ

Avustralya yargısı, Melbourne’da görev yaptığı dönemde iki erkek çocuğa cinsel tacizde bulunmaktan mahkum olan eski Vatikan Ekonomi Bakanı ve Avustralya Kardinali George Pell’in cinsel taciz mahkumiyetini bozmuştu.

Victoria Bölge Mahkemesi jürisi 12 Aralık 2018’de, Vatikan’ın 3 numaralı ismi Pell’in, Aralık 1996 ve Şubat 1997'de Melbourne Başpiskoposu olarak görev yaptığı St. Patrik Katedrali’nde o dönemde 13 yaşında olan iki erkek çocuğa tacizde bulunduğuna karar vermişti.

13 AY TUTUKLU KALDI

Pell, Avustralya Yüksek Mahkemesi tarafından mahkumiyet kararı bozulmadan önce 6 yıllık hapis cezasının 13 ayını tamamlamıştı.