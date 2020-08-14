Çipras: Mısır ile yapılan anlaşma tehlikeli

Çipras: Mısır ile yapılan anlaşma tehlikeli

Yunanistan'ın eski Başbakanı Aleksis Çipras, Kahire ile imzalanan anlaşmanın ülkesi için geri adım olduğunu söyledi.

Yunanistan'da ana muhalefetteki Syriza Partisi lideri ve eski Başbakan Aleksis Çipras, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yunan basınına konuşan Çipras'ın gündeminde Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşması vardı.

Çipras, İtalya ile yaptıkları deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmasının "çok kötü olmadığını" kaydetti.

"GERİ ADIMLAR TEHLİKE OLUŞTURUYOR"

Eski Yunan başbakan, "Ancak Mısır ile yapılan anlaşmada Yunanistan'ın attığı geri adımlar tehlike oluşturuyor ve bunun çözümü için de ulusal diplomatik ve savunma stratejileri gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

"ERDOĞAN, İSLAM HAREKETİNİN LİDERİ OLMA YOLUNDA"

"Türkiye'nin, Libya konusunda ABD'den aldığı desteği ve Avrupa Birliği'nin (AB) zayıflığını kullanarak bölgede büyük bir deniz gücü olmaya giriştiğini" savunan Çipras, "Bununla birlikte Ayasofya'yı camiye dönüştüren Erdoğan, dünyada İslam hareketinin lideri olma yolunda." ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE İÇİN YOK HÜKMÜNDE"

Atina yönetimi, 9 Haziran'da İtalya, 7 Ağustos'ta ise Mısır ile Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmaları yapmıştı.

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ile Mısır arasındaki MEB anlaşmasına ilişkin, "İmzalandığı açıklanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması, Türkiye için yok hükmündedir. Bu anlayışımız, sahada ve masada ortaya konacaktır." açıklamasında bulunmuştu.

Yunanistan ve Fransa Doğu Akdeniz'de tatbikat düzenledi ViDEO