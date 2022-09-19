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    Çipras: Türkiye ile iletişim kanalının bulunmaması endişe verici

    Çipras: Türkiye ile iletişim kanalının bulunmaması endişe verici

    Aleksis Çipras, her Yunan vatandaşı gibi kendisinin de Başbakan Miçotakis'ten beklentisinin ülkenin egemenlik haklarını korurken, Türkiye ile diyalog kanallarını açık tutması olduğunu ifade etti.
    • 19.09.2022 - 00:24
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    Yunanistan'ın ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) Lideri Aleksis Çipras, Uluslararası Selanik Fuarı kapsamında düzenlenen basın toplantısında, Türkiye ile ilişkileri de değerlendirdi.

    Çipras, Türkiye ve Yunanistan arasında her zaman gerginlik yaşandığını ancak son yıllardaki gerginliğin bir benzerinin daha önce yaşanmadığını vurguladı.

    "Miçotakis'ten beklentim Türkiye ile diyalog kanallarını açık tutması"

    Söylemlerdeki gerginliğin sahaya da taşınmaması için önlem alınabileceğini savunan Çipras, her Yunan vatandaşı gibi kendisinin de Başbakan Kiryakos Miçotakis'ten beklentisinin, ülkenin egemenlik haklarını korurken, Türkiye ile diyalog kanallarını açık tutması olduğunu ifade etti.

    "Endişelendiriyor"

    AA'da yer alan habere göre Çipras, iletişim eksikliği nedeniyle kazara bir gerginliğin, istenmeyen bir vukuata dönüşebileceğini savunarak, "Şu an iletişim kanallarının bulunmaması, beni gergin söylemlerden daha çok endişelendiriyor." diye konuştu.

    Miçotakis'in göçmen politikasını da eleştirdi

    Çipras, Başbakan Miçotakis liderliğindeki hükümeti, göçmen politikalarına ilişkin olarak da eleştirdi.

    Meriç'e çelik duvar örülmesinin, sorunun temeline çözüm getiremeyeceğini ifade eden Çipras, göçmen sorununun Türkiye ile Yunanistan arasında değil, Türkiye ile Avrupa arasında bir sorun olduğunu öne sürdü.

    Çipras, göçmen sorununun ancak Avrupa Birliğinin, yasal göç stratejisi gibi genel bir strateji belirlemesi ile çözülebileceğini ileri sürdü. Yunanistan'daki tarım, turizm gibi bazı iş kollarında istihdam eksikliği olduğuna ve bazı iş kollarında Yunan vatandaşlarının çalışmaya çok istekli olmadığına dikkat çeken Çipras, göçmenlerin Yunanistan devletinin belirleyeceği kurallar çerçevesinde topluma entegre olmasının da ülkedeki göçmen sorunu için bir çözüm olabileceğini söyledi.

    Çipras: Türkiye ile iletişim kanalının bulunmaması endişe verici #1

     


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