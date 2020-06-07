Çipras'tan Miçotakis'e Erdoğan ile görüş çağrısı

Yunanistan'ın eski başbakanı, Ankara ile ilişkiler konusunda Miçotakis hükümetine tepki gösterdi.

Yunanistan'da gündem Türkiye ile ilişkiler...

Ülkede ana muhalefet partisi Radikal Sol Koalisyon'un (SYRİZA) lideri ve eski başbakan Aleksis Çipras, Başbakan Kiryakos Miçotakis hükümetinin Türk-Yunan ilişkilerinde izlediği yolu eleştirdi.

Kathimerini gazetesine açıklamalarda bulunan Çipras, Miçotakis'e seslenerek, "Sen de benim başbakanlık dönemimde yaptığım gibi yap ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeye başla." ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN'I DAVET ETME CESARETİNİ GÖSTERDİM"

Başbakanlık yaptığı dönemde Türkiye'yi 6 ay içinde 3 kez ziyaret ettiğini belirten Çipras, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Atina'ya davet etme cesaretini gösterdiğini kaydetti.

"TÜRKİYE İLE ANLAŞMAZLIKLARIMIZI ÇÖZMELİYİZ"

Yunan siyasetçi, Atina yönetimini başbakanlığı döneminde Türkiye ile güven artırıcı önlemlerle ilgili anlaşmaları hayata geçirmemesi nedeniyle eleştirerek, "Yunanistan hükümeti Türkiye karşısında bir yandan kararlılığını göstermeli ancak aynı zamanda kıta sahanlıklarının koordinatlarını belirleyerek Türkiye ile aramızdaki anlaşmazlıkları istikşafi görüşmelerle çözmeli." dedi.

Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama faaliyetlerine de değinen Aleksis Çipras, bölgede İtalya, Arnavutluk ve Mısır ile Münhasır Ekonomi Bölgeler (MEB) oluşturulması için harekete geçilmesi önerisinde bulundu.

YUNAN BASINININ GÜNDEMİ TÜRKİYE

Yunanistan medyasında yer alan haberlerde, Türkiye ile savaş senaryolarının bir yana bırakılması gerektiği vurgulandı.

Atina yönetimine tepki görüşlerine de yer verilerek, "Yunanistan kıta sahanlıklarını belirlemekten kaçındı ve meydan Türkiye'ye bırakıldı" şeklindeki yorumlar aktarıldı.

Türkiye'nin Akdeniz'de en uzun sahile sahip olduğu ve Atina'nın bu durumu göz ardı ettiği ifade edilerek, Doğu Akdeniz'de Mısır, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile kıta sahanlıkları ve Münhasır Ekonomi Bölge (MEB) alanları kurulması çalışmalarının Ankara tarafından "düşmanca bir tehdit" olarak algılandığına dikkat çekildi.