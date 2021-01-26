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    Clinton, PKK'lı kadınların filmini çekecek

    Hillary Clinton ile kızı Chelsea Clinton'ın prodüksiyon şirketinin, Suriye'nin Kobani şehrindeki YPG/PKK'lı kadın teröristleri anlatan bir kitabın televizyon dizisi haklarını satın aldığı bildirildi.
    • AA
    • 26.01.2021 - 06:34
    • Güncelleme : 26.01.2021 - 06:49
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    Clinton, PKK'lı kadınların filmini çekecek

    Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile kızı Chelsea Clinton'ın prodüksiyon şirketi yeni bir telif hakkına imza attı.

    PKK'LI KADINLARI ANLATAN DİZİNİN HAKLARINI ALDI

    Clintonların ortağı olduğu HiddenLight Prodüksiyon şirketinin, yazar Gayle Tzemach Lemon’ın terör örgütü DEAŞ’a karşı Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK saflarında "savaşan" kadınları anlatan “Kobani’nin Kızları: İsyan, Cesaret ve Adaletin Hikayesi” kitabının TV program haklarını aldığı kaydedildi.

    Clinton, PKK lı kadınların filmini çekecek #1

    "KOBANİ'NİN KIZLARI'NI İZLEYİCİYE SUNMAKTAN DAHA HEYECAN VERİCİ BİR ŞEY OLAMAZ"

    Hollywood Reporter adlı haber sitesindeki habere göre, Clinton, söz konusu yapımın kendi şirketlerinin amacına uygun olduğunu ifade ederek “'Kobani’nin Kızları' hikayesini dünyanın her yerinden izleyicilere sunmaktan daha heyecan verici bir şey olamaz.” değerlendirmesini yaptı.

    Clinton ve kızı Chelsea, insan hikayelerine odaklanan içerikte film, TV ve dijital platformlar için belgesel ve drama yapımlar oluşturmak amacıyla diğer bir ortak dahil Aralık 2020’de HiddenLight Prodüksiyon şirketini kurmuşlardı.

    Clinton, PKK lı kadınların filmini çekecek #2

    BATI MEDYASI PKK'NIN KADINLARINA GENİŞ YER VERMİŞTİ

    Batı medyası, Ekim 2014-Ocak 2015 arasında Suriye'nin kuzeyinde bulunan Kobani şehrini kuşatan DEAŞ terör örgütüne karşı, terör örgütü YPG/PKK saflarında "savaşan" kadın teröristlerin hikayelerine sayfalarında ve ekranlarında geniş yer ayırmıştı.

    Clinton, PKK lı kadınların filmini çekecek #3

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