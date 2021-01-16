CNN International sunucusu: Washington, bana Bağdat'ı hatırlatıyor

Ulusal Muhafızlar'ın Washington sokaklarında konuşlandırılmasını yorumlayan Wolf Blitzer, manzara için Irak benzetmesi yaptı.

ABD Kongresi'nde 5 kişinin ölümüne yol açan kanlı baskının ardından başkent Washington DC ve çevresinde Ulusal Muhafızlar konuşlandırıldı.

Başkan seçilen Joe Biden'ın Kongre binasında 20 Ocak'ta düzenlenecek yemin töreninden önce güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

WASHINGTON ALARMDA

Eli silahlı güvenlik güçlerinin yanı sıra zırhlı araçlar çeşitli noktalarda konuşlandırılırken, durumu "yeni normal" olarak nitelendiren Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, bu tablonun yemin töreninden sonra da devam edeceğini söyledi.

CNN SUNUCUSUNDAN ULUSAL MUHAFIZ PAYLAŞIMI

ABD basını, Washington DC'deki olağanüstü hal görüntülerine geniş yer verirken, CNN International sunucusu Wolf Blitzer, sosyal medya hesabından Ulusal Muhafızlar'ın olduğu bir fotoğrafı paylaştı.

Blitzer, "Bu Ulusal Muhafız birliklerini, Kongre binası yakınında bile olmayan bir Washington sokağında gördüm." diye yazdı.

"BAĞDAT'I, MUSUL'U HATIRLATIYOR"

Pek çok sokağın kapatıldığını belirten sunucu Blitzer, paylaşımının devamında görüntüler hakkında, "Bana Bağdat'ta, Musul'da ya da Felluce'de gördüğüm savaş bölgelerini hatırlatıyor. Çok üzücü." dedi.

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