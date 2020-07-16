CNN: Joe Biden, Trump'ın 15 puan önünde

ABD'de yapılan son ankete göre, başkanlık yarışını Demokratlar'ın adayı önde götürüyor.

ABD Başkanlık seçimleri 3 Kasım 2020'de yapılacak.

CNN International, seçimlere 4 aydan az bir süre kala 9-13 Temmuz tarihlerinde ABD genelinde yapılan bir anketi paylaştı.

Ankete göre, Demokratlar'ın adayı eski Başkan Yardımcısı Joe Biden önde gidiyor.

"BIDEN, TRUMP'IN ÖNÜNDE"

Quinnipiac Üniversites'nin anketine göre, Biden'a destek yüzde 52 olarak kaydedilirken, bu oran mevcut Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump için yüzde 37'de kaldı.

Haziran ayında yapılan bir anketin sonuçlarına göre, Biden'ın yüzde 49, Trump'ın yüzde 41 oranında desteğe sahip olduğu kaydedildi.

Ekonomi yönetimindeki performansının "kötü" olduğu aktarılan Trump'ın, bu alanda yüzde 44 destek gördüğü, yüzde 53'lük kesimin ise ABD Başkanı'nı onaylamadığı sonucu ankete yansıdı.

HILLARY'Yİ DESTEKLEDİLER

CNN, son seçimde Cumhuriyetçi Trump'a karşı Demokrat Hillary Clinton'ı desteklemesiyle biliniyor.