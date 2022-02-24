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    CNN muhabiri, canlı yayında Rus askerlerinin operasyonunu gösterdi

    Muhabir Matthew Chance, Antonov Havalimanı'nın ele geçirilme anlarını aktardı.
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2022 - 18:04
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    CNN muhabiri, canlı yayında Rus askerlerinin operasyonunu gösterdi

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla birlikte Rus ordusu, Ukrayna sınırını geçerek havadan ve karadan ilerlemeye başladı.

    Rus askerleri, Ukrayna'ya ait çok sayıda askeri noktayı vururken, bazı kritik yerler de ele geçirildi.

    OPERASYON ANI KAMERADA

    Başkent Kiev'de yaşananları sahada anbean takip eden CNN International muhabiri Matthew Chance'ın canlı yayını sırasında Rus askerlerinin operasyonu kameraya yansıdı.

    Kiev'e yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Antonov Havalimanı'nın Rus güçlerince ele geçirildiğini belirten Chance, operasyon anını ekranlara taşıdı.

    HAVALİMANINI ELE GEÇİRDİLER

    Muhabir Chance, "Onlar Rus hava indirme kuvvetleri. Bu havalimanını ele geçirdiler." bilgisini paylaştı.

    Operasyonun sabahın erken saatlerinde düzenlendiğini belirten CNN muhabiri, Ukrayna askerleriyle çatışma yaşandığını ve kontrolün ele alındığını kaydetti.

    CNN muhabiri, canlı yayında Rus askerlerinin operasyonunu gösterdi ViDEO

    CNN muhabiri, canlı yayında Rus askerlerinin operasyonunu gösterdi #1

    CNN muhabiri, canlı yayında Rus askerlerinin operasyonunu gösterdi #2

    CNN muhabiri, canlı yayında Rus askerlerinin operasyonunu gösterdi #3


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