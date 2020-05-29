ABD’nin Minneapolis kentinde şiddetini artarak devam eden protestolarda, olay yerinden canlı yayın yapan CNN muhabiri, polis kuvvetlerince açıklama yapılmaksızın gözaltına alındı.

Polis tarafından gözaltına alındığı sırada boğazına uygulanan baskı sonucu öldürülen George Floyd’a adalet çağrısı yapan binlerce gösterci, ABD’yi tepetaklak etti.

Polis şiddetinin devreye girmesiyle alevlenen gösterilerde AVM’ler, binalar ateşe verildi, polis merkezleri saldırıya uğradı.

CANLI YAYINDA SKANDAL TUTUKLAMA

ABD polisinin yetersiz kalmasıyla Ulusal Muhafızların sevk edildiği şehirde olayları yatıştırmakta güçlük çeken polis ekipleri, çaresizlikle herkesi yoğun baskı altına almaya başladı.

CNN muhabiri canlı yayında tutuklandı VİDEO

Her fırsatta demokrasi savunuculuğu yaparak ülkede basın özgürlüğünü olduğunu iddia eden ABD, son olarak canlı yayında bir skandala imza attı.

MUHABİRİN HAKLARI OKUNMADI

Olay yerinden canlı yayın yapan CNN muhabiri Omar Jimenez, polisler tarafından hiçbir açıklama yapılmazsızın apar topar gözaltına alındı.

Spikerin de şaşkınlıkla olayı takip ettiği görüntülerde, polis hiçbir açıklamada bulunmazken, polis teşkilatının sonradan yaptığı açıklamada Jimenez’in, “bölgeyi terk etmediği” gerekçesiyle tutuklandığı belirtildi.