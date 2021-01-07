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CNN Türk yayınına katılan CNN International muhabiri yayından alındı

CNN Türk yayınına katılan CNN International muhabiri yayından alındı

Amerika'da yaşanan kaosla ilgili bilgi vermek için CNN Türk yayınına katılan CNN International muhabiri, demokrasi ile ilgili bir soru sonrası kendi kanalı tarafından yayından koparıldı.