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    CNN Türk yayınına katılan CNN International muhabiri yayından alındı

    CNN Türk yayınına katılan CNN International muhabiri yayından alındı

    Amerika'da yaşanan kaosla ilgili bilgi vermek için CNN Türk yayınına katılan CNN International muhabiri, demokrasi ile ilgili bir soru sonrası kendi kanalı tarafından yayından koparıldı.
    • Haber Merkezi
    • 07.01.2021 - 09:24
    • Güncelleme : 07.01.2021 - 09:26
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    ABD'de tartışmalı  başkanlık seçimi ardından Washington'da, Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı, 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçim sonuçlarının resmileştiği Kongre sırasında Donald Trump destekçisi olan grup tarafından protestolar gerçekleştirildi ve ilerleyen süreçte ise Kongre binası basıldı.

    Kongre baskını sonrası yaşananlar darbe olarak değerlendirilirken CNN Türk yaşanan olaylarla ilgili bilgi almak için CNN International muhabirine bağlandı.

    CNNTürk yayınına katılan CNN International muhabiri yayından alındı İZLE

    AMERİKAN CNN, MUHABİRİNİ YAYINDAN ÇEKTİ

    CNN International muhabiri Whitney Wild, CNN Türk sunucusu Tunç Arslanalp'ın "ABD demokrasisi bir kırılma noktası yaşadı. Demokrasiyi yeniden revize etmek nasıl mümkün olacak?" sorusu sonrası CNN International tarafından yayından alındı.

    CNN Türk yayınına katılan CNN International muhabiri yayından alındı #1

    CNN Türk yayınına katılan CNN International muhabiri yayından alındı #2

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