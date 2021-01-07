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- CNN Türk yayınına katılan CNN International muhabiri yayından alındı
CNN Türk yayınına katılan CNN International muhabiri yayından alındı
- Haber Merkezi
- 07.01.2021 - 09:24
- Güncelleme : 07.01.2021 - 09:26
ABD'de tartışmalı başkanlık seçimi ardından Washington'da, Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı, 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçim sonuçlarının resmileştiği Kongre sırasında Donald Trump destekçisi olan grup tarafından protestolar gerçekleştirildi ve ilerleyen süreçte ise Kongre binası basıldı.
Kongre baskını sonrası yaşananlar darbe olarak değerlendirilirken CNN Türk yaşanan olaylarla ilgili bilgi almak için CNN International muhabirine bağlandı.
CNNTürk yayınına katılan CNN International muhabiri yayından alındı İZLE
AMERİKAN CNN, MUHABİRİNİ YAYINDAN ÇEKTİ
CNN International muhabiri Whitney Wild, CNN Türk sunucusu Tunç Arslanalp'ın "ABD demokrasisi bir kırılma noktası yaşadı. Demokrasiyi yeniden revize etmek nasıl mümkün olacak?" sorusu sonrası CNN International tarafından yayından alındı.