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    CNN ve Bloomberg, Rusya'daki yayınlarını durdurma kararı aldı

    CNN ve Bloomberg, Rusya'daki yayınlarını durdurma kararı aldı

    ABD yayın kuruluşları CNN ve Bloomberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşla ilgili "sahte bilgi yayanlara" 15 yıla kadar hapis cezasını onaylamasının ardından Rusya'da yayınlarını durdurdu.
    • AA
    • 05.03.2022 - 02:10
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    Ukrayna'daki işgal sürerken, Rusya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki savaşla ilgili "sahte bilgi yayanlara" 15 yıla kadar hapis cezası kararı almasının ardından ABD merkezli CNN ve Bloomberg kanalları, Rusya'da yayınlarını durdurma kararı aldı.

    "RUSYA'DAKİ YAYINLARIMIZI DURDURACAĞIZ"

    CNN'den yapılan yazılı açıklamada, "CNN, durum değerlendirmesi yapar ve gelecekteki adımları konusunda çalışırken Rusya'daki yayınlarını durduracaktır." ifadesine yer verildi.

    CNN ve Bloomberg, Rusya daki yayınlarını durdurma kararı aldı #1

    "RUSYA'DAKİ FAALİYETLERİMİZİ DURDURMA KARARI ALDIK"

    Bloomberg Genel Yayın Yönetmeni John Micklethwait de yaptığı yazılı açıklamada, "Büyük bir üzüntüyle Rusya'daki faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık." ifadesini kullandı.

    Putin'in imzaladığı düzenlemenin "bağımsız gazetecileri içeri atmak için" tasarlandığını kaydeden Micklethwait, "Bu durum, Rusya'da normal gazetecilik yapmamızı imkansız hale getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

    CNN ve Bloomberg, Rusya daki yayınlarını durdurma kararı aldı #2

    SAVAŞA İLİŞKİN "SAHTE HABERLERE" HAPİS CEZASI

    Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna savaşına ilişkin sahte haber yayanlara hapis cezası öngören kararnameyi imzalamıştı.

    Kasıtlı sahte haber yayanlara 10 yıl hapis cezası verilmesinin onaylandığı kararnameyle söz konusu haberlerin "önemli sonuçlar" yaratması halinde ceza süresi 15 yıla kadar çıkabilecek.

    CNN ve Bloomberg, Rusya daki yayınlarını durdurma kararı aldı #3


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