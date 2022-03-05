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CNN ve Bloomberg, Rusya'daki yayınlarını durdurma kararı aldı

CNN ve Bloomberg, Rusya'daki yayınlarını durdurma kararı aldı

ABD yayın kuruluşları CNN ve Bloomberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşla ilgili "sahte bilgi yayanlara" 15 yıla kadar hapis cezasını onaylamasının ardından Rusya'da yayınlarını durdurdu.