Coca-Cola, dünya genelinde 2 bin 200 kişiyi işten çıkarıyor

Coca-Cola koronavirüs salgınının etkisiyle dünya genelinde 2 bin 200 kişiyi işten çıkaracak.

Amerikalı içecek devi Coca-Cola, koronavirüs salgınının etkisiyle işletme modelinde gittiği yeniden yapılanma kapsamında, 1200'ü Amerika'da olmak üzere dünya genelinde 2 bin 200 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, salgının, söz konusu değişikliklerin nedeni olmadığı ancak şirketin daha hızlı hareket etmesi için bir "katalizör" görevi gördüğü belirtildi.

İŞ GÜCÜNDE YÜZDE 12'LİK AZALMA OLACAK

ABD basınında yer alan haberlerde, geçen yılın sonunda 86 bin 200 çalışanı bulunan şirketin iş gücünde, yaklaşık yüzde 12'lik bir azalma olacağı kaydedildi.

Söz konusu işten çıkarmaların, yaklaşık 500'ünün, Coca-Cola'nın Atlanta'daki merkezinde gerçekleşeceği belirtildi.