Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı'da vazgeçilemez haklara yönelik engeller arttı

Erdoğan, İnsan Hakları Günü mesajında adalet vurgusu yaparak, politikaların insan hakları ekseninde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Mesajında, koronavirüs salgını sonrasında dünyanın yeniden şekilleneceğine işaret eden Erdoğan, tüm politikaların insan hakları temelinde ele alınması gerektiğini kaydetti.

Erdoğan, mesajında şunları ifade etti:

"BATI TOPLUMLARINDA ENGELLER ARTTI"

"Batı toplumlarında koronavirüs salgınıyla beraber başta inanç ve ibadet hürriyeti olmak üzere beyanname ile güvence altına alınan vazgeçilemez hakların kullanımına yönelik engellerin arttığını görüyoruz.

"TÜM POLİTİKALAR İNSAN HAKLARI EKSENİN DE YAPILANDIRILMALI"

Koronavirüs salgını sonrası yeniden şekillenecek dünyada, tüm politikaların insan hakları ekseninde yapılandırılması ve adaletsizlikleri giderecek etkin mekanizmaların geliştirilmesi gerekiyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hukuk dışı dijitalleşme faşizme götürür VİDEO