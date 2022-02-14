Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde

Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, Abu Dabi'ye iniş yaptı. Al Nahyan, Erdoğan'ı resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne iki günlük ziyareti başladı.

Erdoğan, ziyaret kapsamında "TC-TRK" uçağıyla TSİ 15.40'ta Abu Dabi'ye gitti.

UÇAK ABU DABİ'YE İNİŞ YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Uluslararası Havalimanı'nda Abu Dabi Federal Bakanı Tani bin Ahmed Al Zeyouidi, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer ile Dubai Başkonsolosu Mustafa İlker Kılıç tarafından karşılandı.

HEYETTEKİ İSİMLER

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Abu Dabi'ye gitti.

RESMİ KARŞILAMA TÖRENİ

Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanında karşıladı.

Daha sonra iki lider, Kasr El Vatan Sarayı'na geçti. Burada Erdoğan için resmi karşılama töreni düzenlendi.

BAE'DEKİ HAZIRLIK

Öte yandan Erdoğan'ın gerçekleştirdiği ziyaret dolayısıyla Kasr El Vatan Sarayı güzergahı ile bazı caddelere, Türk ve Birleşik Arap Emirlikleri bayrakları asıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerine bugün başlayacak ve gerçekleştirilecek temaslar, yarın sona erecek.